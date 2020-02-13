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Пензенские старшеклассники смогут выбирать предметы для изучения

13 февраля в 17:15 186 просмотров

Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев на заседании комиссии Гордумы 13 февраля рассказал о плюсах создания комплексных учебных заведений.

Один из депутатов поинтересовался, как обстоит дело с такой практикой, когда один директор руководит сразу несколькими школами.

Юрий Голодев назвал несколько преимуществ объединения учреждений. Первая — близость расположения.

«Например, это школы № 68 и 15. Их объединение позволило уйти от второй смены. Отпала необходимость иметь два кабинета химии, физики и т. д. Это позволяет эффективнее распределить все ресурсы», — сказал он.

Второе преимущество — когда в объединение входят маленькие школы с низкой наполняемостью. Как пример, — это школа № 66 и учебное заведение в поселке Лесной.

«Школа в Лесном была недозагружена. В ней занималось 50 человек, а рассчитана она на 250. Объединение позволило обеспечить функционирование таких небольших школ», — рассказал начальник управления образования.

Также Юрий Голодяев сообщил, что в ближайшее время перед каждой школой стоит задача перехода 10−11 классов на индивидуальный план обучения. Ученик может отказаться от каких-то предметов и выбрать то, что ему нужно.
В маленьких школах этого нельзя было бы обеспечить.

«Ученик имеет право выбирать то, что ему нужно и интересно. Мотивация, вы сами понимаете, повышается. Также повышается число стобалльников и качество образования», — отметил он.


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