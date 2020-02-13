Центробанк поднял курсы доллара и евро

По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,0470 руб. до 63,6016 руб., курс евро — с 68,7843 руб. до 69,1795 руб.
Золото будет стоить 3 220,62 рублей за грамм, серебро — 35,91, платина — 1 973,27, палладий — 4 907,61.
Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 14 февраля.
По данным Банка России, курс доллара вырос с 63,0470 руб. до 63,6016 руб., курс евро — с 68,7843 руб. до 69,1795 руб.
Золото будет стоить 3 220,62 рублей за грамм, серебро — 35,91, платина — 1 973,27, палладий — 4 907,61.
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