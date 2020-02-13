Кот-пожарный. Пачелмскую пенсионерку спас от огня пушистый любимец

Женщина пояснила, что села измерять давление в комнате, а кот по кличке Савва сидел на кухне и следил за тем, как из крана капает вода. В этот момент в мусорном ведре вспыхнула бумага.

«Савва обычно — очень тихий, за весь день ни звука может не издать. Но в этот момент он начал протяжно и истошно мяукать. Я подумала, что он захотел погулять на улице, и решила, что подождет, пока я не закончу измерять давление. А он прибежал ко мне, вцепился, обнял за шею, начал тереться мордочкой и хвостиком, будто бы просил меня подняться. Я почувствовала, что что-то не так. Подхожу на кухню, а там горит мусорное ведро. Я была в шоке! Огонь же мог перекинуться на обои, так ведь и дом мог сгореть! Как у кота вообще хватило ума на то, чтобы сообщить?» — поделилась пенсионерка.

Раиса Митянина отблагодарила пушистого спасателя его любимым лакомством. Она рассказала, что некоторое время кот нервничал и не мог найти себе место, но после того как поел — успокоился и лег спать.

«Я до сих пор не могу поверить в это чудо! Какой же у меня умный котик. Я ведь могла упустить этот момент, не заметить возгорания и тогда случилось бы непоправимое», — подытожила пенсионерка.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда домашние любимцы спасают хозяев от огня. Совсем недавно подобная ситуация произошла в Челябинске. Там пенсионерку во время пожара спас кот по кличке Алеша. В Полоцке мурчащий пушистик вывел из пламени целую семью. А в Финляндии пяти котам даже дали звания героев за их достижения в спасении людей.

В региональном управлении МЧС просят жителей области соблюдать противопожарную безопасность. Следует быть осторожнее в обращении с печным и газовым оборудованием, проверять исправность проводки, не оставлять включенными электроприборы. В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить об этом по номеру 01, а с мобильного — 101.