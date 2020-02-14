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В Пензе обсудили возможность создания сквера в честь юбилея Победы

14 февраля в 03:27 30 просмотров

В Пензе 13 февраля журналист Максим Лимонов на встрече представителей СМИ со спикером регионального парламента Валерием Лидиным поинтересовался судьбой скверов, связанных с памятью участников Великой Отечественной войны.

В частности, он спросил, планируется ли благоустройство сквера «Журавли» и «Трех гвоздик». Валерий Лидин ответил, что сквер на ул. Пионерской ждет масштабная реконструкция, а по второй зеленой зоне окончательного решения пока нет, хотя его преображение обсуждалось тоже.

Максим Лимонов также поинтересовался, будет ли в Пензе разбит в честь 75-летия Победы тематический сквер, как это делали раньше.

«Хорошая инициатива. Я постараюсь такую идею донести», — ответил Валерий Лидин.

Ранее спикер пензенского парламента оценил возможность получения Пензой звания «Города трудовой доблести».


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