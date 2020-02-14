В Пензе обсудили возможность создания сквера в честь юбилея Победы

В частности, он спросил, планируется ли благоустройство сквера «Журавли» и «Трех гвоздик». Валерий Лидин ответил, что сквер на ул. Пионерской ждет масштабная реконструкция, а по второй зеленой зоне окончательного решения пока нет, хотя его преображение обсуждалось тоже.
Максим Лимонов также поинтересовался, будет ли в Пензе разбит в честь 75-летия Победы тематический сквер, как это делали раньше.
«Хорошая инициатива. Я постараюсь такую идею донести», — ответил Валерий Лидин.
Ранее спикер пензенского парламента оценил возможность получения Пензой звания «Города трудовой доблести».