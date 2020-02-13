В пензенском музее молодежи открылась выставка «Герои Отечества»

13 февраля в музее молодежи в Пензе открылась экспозиция «Герои Отечества» (0+). Выставка, по словам организаторов, посвящена «ключевым моментам истории России со времен Средневековья до наших дней».

Среди экспонатов, представленных в музее, — реальные образцы оружия, побывавшего на полях сражения, личные вещи бойцов, различные документы и обмундирование. Почетные гости, среди которых были ветераны Афганской войны, официальные лица города и области, призвали не забывать подвиги, совершенные нашими предками.

Экспозиция «Герои Отечества» открывается для жителей и гостей города уже в четвертый раз.

«Это большая экспозиция, которая посвящена героям от Средневековья до наших дней. Она затрагивает основные этапы военных действий, которые происходили на территории нашей страны», — рассказал о выставке руководитель музея молодежи Олег Машин.

«Мы потихонечку подходим к очень славной дате нашего отечества — 75 лет, как закончилась Великая Отечественная война. И поэтому все мероприятия, которые сегодня проводятся и по всей России, и по Пензенской области, посвященные этой дате, очень важны, нужны, в первую очередь, молодым ребятам, которые только еще начинают жизнь. Важно пообщаться с настоящими ветеранами, участниками войны, которых, к сожалению, остается не так много. Но именно из первых уст от них вы услышите всю правду о том времени», — отметил председатель Счетной палаты Пензенской области Михаил Макаров.

Одними из первых посетителей выставки стали учащиеся Пензенского колледжа транспортных технологий, они с интересом осмотрели представленные экспонаты.

Осмотреть музейную экспозицию можно в будние дни с 10 до 16 часов.

Текст подготовил Дмитрий Захаров