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События в цифрах: благоустройство скверов, Книга памяти, экспорт

14 февраля в 05:23 124 просмотра

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала «Экспресс».

По итогам 2019 года экспорт продукции агропромышленного комплекса Пензенской области увеличился на 15% и составил 101 миллион долларов.

В 2020 году на благоустройство трех скверов Пензы направят 112 миллионов рублей.

Для покупки путевок в детские лагеря на портале leto58.ru уже зарегистрировались 3500 пензенцев.

В государственном архиве Пензенской области готовят к выходу 12-й том Книги памяти.

Итоговое собеседования по русскому языку прошли 11305 учащихся девятых классов пензенских школ.

в Пензенской области в январе 2019 года по фактам хищения денег с банковских счетов граждан возбуждено 72 уголовных дела.


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