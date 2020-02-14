Жители просят чиновников последовать примеру губернатора в общении с населением
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
В пензенском музее молодежи открылась выставка «Герои Отечества»
Пенза готовит документы для получения возможности стать «Городом трудовой доблести»
Валерий Лидин: Мы должны доносить до людей правду о войне
Пензенцам рассказали о герое Анатолии Краснове
Герои Победы: Елисеев Андрей Яковлевич
Пензенский архив поделился заметкой из газеты военного времени
Иван Белозерцев поделился историей героя Николая Крылова
В Пензе ветеран подарил библиотеке уникальные издания
Герои Победы: Сазанов Николай Архипович
Губернатор вручил тамалинским ветеранам медали

Герои Победы: Еманов Алексей Иванович

14 февраля в 04:33 76 просмотров

Каждый из родов войск Красной Армии сыграли неоценимую роль в разгроме гитлеровской Германии. Сегодня, в рамках постоянной рубрики телеканала «Экспресс» о пензенцах — Героях Советского Союза, рассказ о представителе инженерных войск Алексее Ивановиче Еманове.

Он родился 1 февраля 1924 года в селе Старая Андреевка Неверкинского района Пензенской области. В октябре 1942-го был призван на службу в Красную Армию. Был понтонером, вместе с наступающими частями двигался на запад. Его полк наводил переправу через Днепр, Днестр, Шпрее, Вислу, Эльбу и Серж.

Алексей Иванович отличился при форсировании реки Одер. 23 января 1945 года, несмотря на массированный вражеский огонь, Еманов переправил два батальона со всем вооружением, неоднократно был вынужден бросаться в ледяную воду, чтобы довести понтон до берега. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...