Герои Победы: Еманов Алексей Иванович

Каждый из родов войск Красной Армии сыграли неоценимую роль в разгроме гитлеровской Германии. Сегодня, в рамках постоянной рубрики телеканала «Экспресс» о пензенцах — Героях Советского Союза, рассказ о представителе инженерных войск Алексее Ивановиче Еманове.

Он родился 1 февраля 1924 года в селе Старая Андреевка Неверкинского района Пензенской области. В октябре 1942-го был призван на службу в Красную Армию. Был понтонером, вместе с наступающими частями двигался на запад. Его полк наводил переправу через Днепр, Днестр, Шпрее, Вислу, Эльбу и Серж.

Алексей Иванович отличился при форсировании реки Одер. 23 января 1945 года, несмотря на массированный вражеский огонь, Еманов переправил два батальона со всем вооружением, неоднократно был вынужден бросаться в ледяную воду, чтобы довести понтон до берега. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 апреля 1945 года.