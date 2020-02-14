Журналисты предложили пополнить библиотеки книгами о Великой Отечественной войне

Журналист Лариса Гулина рассказала спикеру регионального парламента Валерию Лидину о нехватке в школах литературы о земляках-участниках Великой Отечественной войны. О проблеме она сообщила на встрече председателя ЗакСобра с представителями СМИ.

Лариса Гулина рассказала, что о проблеме сообщают читатели. Есть разрозненные материалы, но нового и красочного издания с полной информацией, которое бы привлекло внимание молодежи, нет. В целом, не хватает новых книг или современных переизданий о событиях 1941−1945 годов. Она попросила Законодательное Собрание помочь с наполнение школьных библиотек такой литературой. Ее обращение поддержали и другие представители СМИ.

Валерий Лидин поблагодарил за то, что подняли такую проблему. Он отметил, что в ряд сельских школ ЗакСобр передавал книги, но этого мало — работу нужно продолжать на серьезном уровне. Спикер парламента предложил сделать акцию по передаче книг библиотекам, их дарению.

Также Валерий Лидин сказал, что издания можно сделать в электронном виде. Это существенно упростит их распространение.