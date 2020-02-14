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Жители Тамалинского района попросили губернатора помочь с ремонтом дороги (видео)

14 февраля в 01:43 66 просмотров

64% пензенских дорог приведено в нормативное состояние — показатель неплохой, однако для жителей Тамалинского района дорожная тема пока остается одной из проблемных. С названием конкретных улиц и участков проезжих частей люди пришли на личный прием к губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, который посетил район с рабочим визитом.

Жительница села Большая Сергеевка Любовь Паршина попросила у главы региона помощи в ремонте проезжей части. Раньше небольшой населенный пункт с Тамалой соединяла асфальтовая дорога, которая сейчас разбита.

Отремонтировать дорожное полотно должны в 2021 году. Но эта проезжая часть — не единственная, на которую, по мнению местных, нужно обратить внимание. В числе проблемных — улицы Лермонтова и Молодежная.

Другой наболевший вопрос — закрытие почтовых отделений в небольших селах. Чтобы оплатить коммунальные услуги, люди вынуждены ездить в районный центр.

«К сожалению, населенных пунктов с такой проблемой немало. Я обязательно приглашу руководителя почтамта, изучим эту ситуацию», — сказал Иван Белозерцев.

Не исключено, что для решения проблемы потребуется принять областную программу. Пока же губернатор поручил собрать полную информацию по всему региону, где требуются почтамты, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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