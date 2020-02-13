Жители просят чиновников последовать примеру губернатора в общении с населением
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Кот-пожарный. Пачелмскую пенсионерку спас от огня пушистый любимец
О проблемах с электричеством пензенцы смогут сообщить по новому номеру
В Пензе депутаты обсудили проблему ремонта старых школ
Голодяев рассказал, готовы ли школы обеспечить детей бесплатным питанием
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Пензенцам рассказали, как обезопасить бизнес от киберпреступников
Губернатор: Новый театр кукол необходимо гармонично вписать в пейзаж
В Пензе к волонтерам попал необычный зверек
В Пензе должник пытался отсудить деньги за отключенное электричество
Пензенским религиозным организациям присвоят категории безопасности

До наступления тепла в Пензе отремонтируют 2000 кв. м дорог (видео)

13 февраля в 19:31 84 просмотра

Не все пензенские дороги прошли экзамен на прочность. Водители поделили городские улицы на те, по которым можно ездить без опаски, и те, где лучше снижать скорость. Ямы и выбоины, появившиеся после частых перепадов температуры, грозят автолюбителям авариями и серьезным ремонтом. До наступления тепла на разрушенных участках дорог проводят мелкоямочный ремонт. Неровности заделывают битумно-щебеночной смесью. Технология позволяет ликвидировать ямы даже в самые суровые морозы.

На улице Чаадаева никто из водителей больше не торопится. Соблюдать скоростной режим вынуждает дорога. Асфальтовое полотно покрылось паутиной трещин и выбоин. Там уже побывали сотрудники «Пензадормоста». Они залатали самые проблемные места, но лучше от этого улица так и не стала. Автолюбителям в часы пик там лучше не ездить.

Февраль еще в самом разгаре, а водители уже подсчитывают траты на ремонт подвески, погнутых колес и порванных покрышек: так называемые температурные качели, днем — плюс, ночью — минус, не лучшим образом сказались на состоянии дорог.

Сотрудники «Пензадормоста» приступили к латанию городских улиц еще в январе. Мелкоямочный ремонт провели на улице Карпинского, Попова и проспекте Строителей.

«В 2020 году на первый квартал предусмотрено отремонтировать горячей асфальтобетонной смесью 2000 квадратных метров дорог. На сегодняшний день выполнено чуть больше 50% работ», — рассказал заместитель директор департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

За смену дорожники ремонтируют около 40 квадратных метров асфальта. Главная составляющая смеси — битум. Такой реставрации должно хватить как раз до лета, однако, если встреча с ямой не обошлась без последствий, не стоит тратить время на фотосессию испорченного колеса или помятого кузова. Такие снимки — не аргумент для суда. Автоюристы советуют сразу вызывать сотрудников ГИБДД. Именно они должны все измерить и записать.

«После того, как будет зафиксирован факт произошедшего ДТП и установлены размеры ямы, обязательно должно быть отображено, какое имущество повреждено, например, колесо, подвеска или какие-то иные детали: кузов, бампер, бывает, что порог мнется. Все это фиксируется, иначе потом будет сложно доказать в судебном порядке размеры ущерба», — объяснил автоюрист Игорь Баталин.

Пензенская судебная практика свидетельствует: Фемида почти всегда выступает на стороне автовладельцев. Свои выводы из проигранных тяжб делают и дорожники. Они в последние годы, по словам водителей, гораздо оперативнее устраняют изъяны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...