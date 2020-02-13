До наступления тепла в Пензе отремонтируют 2000 кв. м дорог (видео)

Не все пензенские дороги прошли экзамен на прочность. Водители поделили городские улицы на те, по которым можно ездить без опаски, и те, где лучше снижать скорость. Ямы и выбоины, появившиеся после частых перепадов температуры, грозят автолюбителям авариями и серьезным ремонтом. До наступления тепла на разрушенных участках дорог проводят мелкоямочный ремонт. Неровности заделывают битумно-щебеночной смесью. Технология позволяет ликвидировать ямы даже в самые суровые морозы.

На улице Чаадаева никто из водителей больше не торопится. Соблюдать скоростной режим вынуждает дорога. Асфальтовое полотно покрылось паутиной трещин и выбоин. Там уже побывали сотрудники «Пензадормоста». Они залатали самые проблемные места, но лучше от этого улица так и не стала. Автолюбителям в часы пик там лучше не ездить.

Февраль еще в самом разгаре, а водители уже подсчитывают траты на ремонт подвески, погнутых колес и порванных покрышек: так называемые температурные качели, днем — плюс, ночью — минус, не лучшим образом сказались на состоянии дорог.

Сотрудники «Пензадормоста» приступили к латанию городских улиц еще в январе. Мелкоямочный ремонт провели на улице Карпинского, Попова и проспекте Строителей.

«В 2020 году на первый квартал предусмотрено отремонтировать горячей асфальтобетонной смесью 2000 квадратных метров дорог. На сегодняшний день выполнено чуть больше 50% работ», — рассказал заместитель директор департамента ЖКХ Пензы Валерий Яцко.

За смену дорожники ремонтируют около 40 квадратных метров асфальта. Главная составляющая смеси — битум. Такой реставрации должно хватить как раз до лета, однако, если встреча с ямой не обошлась без последствий, не стоит тратить время на фотосессию испорченного колеса или помятого кузова. Такие снимки — не аргумент для суда. Автоюристы советуют сразу вызывать сотрудников ГИБДД. Именно они должны все измерить и записать.

«После того, как будет зафиксирован факт произошедшего ДТП и установлены размеры ямы, обязательно должно быть отображено, какое имущество повреждено, например, колесо, подвеска или какие-то иные детали: кузов, бампер, бывает, что порог мнется. Все это фиксируется, иначе потом будет сложно доказать в судебном порядке размеры ущерба», — объяснил автоюрист Игорь Баталин.

Пензенская судебная практика свидетельствует: Фемида почти всегда выступает на стороне автовладельцев. Свои выводы из проигранных тяжб делают и дорожники. Они в последние годы, по словам водителей, гораздо оперативнее устраняют изъяны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.