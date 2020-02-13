Пензенцы могут узнать о своих предках по метрическим книгам в госархиве (видео)

Пензенцы просят специалистов архивов помочь установить по метрическим книгам своих предков.
«Людям интересно, они хотят знать историю своих родственников, своих дедов, отцов. Поэтому сейчас генеалогические запросы не исполнены с 2016 года, а на дворе уже 2020-й, приходится очень плодотворно работать, эффективно и оперативно», — рассказала председатель комитета по делам архивов Пензенской области Зуфяр Бибарсов.
Участники коллегии отметили: чтобы отчасти снизить нагрузку сотрудников архивов, принято решение активизировать работу по оцифровке документов. И речь идет не только об официальных документах царской эпохи, но и архивах фабрик и заводов.
Подобная информация — одна из самых востребованных, люди обращаются, чтобы уточнить свой трудовой стаж. Теперь для получения точной информации достаточно будет заглянуть на сайт государственного архива, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.