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В Пензе появится мобильное приложение о Сурском оборонительном рубеже (видео)

13 февраля в 21:35 156 просмотров

К 75-й годовщине Победы в Пензе может появиться новый сквер, а также могут обновиться библиотечные фонды военной тематики. С этими инициативами в Законодательном Собрании выступили журналисты. В региональном парламенте совместно с представителями власти прошло заседание пресс-клуба.

Пять минут правды о войне от фронтовика Федора Степанова за сутки посмотрели 1500 человек. Проект «Правда Победы» (0+) — это короткие интервью ветеранов, которые записывают и выкладывают в интернет молодые активисты. Один из способов рассказать о подвиге пензенцев, увековечить память воинов и привлечь внимание к жизни ветеранов, — сделать правду о войне интерактивной.

«Мы доносим до молодого поколения реальный взгляд на победу. На следующей неделе выйдет интервью с Керханаджевым Владимиром Михайловичем (0+)», — сказал председатель молодежного парламента при Законодательном Собрании Пензенской области Андрей Сушков.

В 2020-м в Пензе появится даже отдельное мобильное приложение о Сурском оборонительном рубеже. Каждый житель региона может поучаствовать еще в одном проекте: выложить исследование о войне или рассказ о своей семье в военное время в социальных сетях с хештегом #победапенза2020.

Законодательное Собрание в Год памяти особенно активно работает с молодым поколением, — «Волонтерами Победы», юнармейцами и простыми школьниками, но особенно важно — увековечить и сохранить память. И это уже реальная практика помощи. Так, в селе Мещерское удалось восстановить монумент памяти павших воинов, в Сердобске — благоустроить аллею героев и госпитальные захоронения.

«Там покоятся 266 воинов. Эта работа была проведена вместе с поисковиками Сердобска, и мы обнаружили, что 30 с лишним захороненных героев были неизвестны. Также провели работу по восстановлению их имен», — рассказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Сейчас в региональном парламенте заканчивают анализировать состояние памятников и в 2020 году продолжат восстановительные работы. Журналисты в планы по благоустройству и сохранению памяти внесли свои идеи. Так, Валерий Лидин объявил, что поддержит инициативы создать в Пензе к 75-й годовщине Победы сквер и обновить библиотечные фонды, из которых можно узнать правду о Великой Отечественной войне, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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