Губернатор обсудил с общественниками будущее реки Кашаевка (видео)

В Пензе займутся проблемой загрязнения малых рек. В частности, речь идет о Кашаевке, которая впадает в Суру в Железнодорожном районе. Экологи заявляют, эта река уже давно превратилась в канализационный сток. Дело в том, что она протекает в коллекторе, куда попадают хозяйственно-бытовые нечистоты. Об этом стало известно губернатору Ивану Белозерцеву. Он встретился с общественниками, которые уже несколько лет пытаются найти решение экологической проблемы.

Сейчас река Кашаевка почти на всем протяжении заключена в коллектор и фактически превратилась в городскую коммунальную канализацию. На берегах скапливается огромное количество мусора. Кашаевка уже давно находится под пристальным вниманием местных экологов. Они уверяют, что ее состояние влияет на всю экосистему региона.

Ситуация обостряется весной, когда тает снег, а отходы начинают гнить. Но и сейчас видно, что есть проблема. Мусор вместе с потоками воды выходит из коллектора, и даже при низкой температуре там неприятный запах.

Кашаевка впадает в Суру под железнодорожным мостом, недалеко от улицы Огородной. Первыми на состояние речки обратили внимание местные жители, а следом и активисты. Они пытаются добиться решения проблемы уже несколько лет. Писали письма в мэрию, областной минлесхоз, прокуратуру, все безрезультатно. Представители областного отделения Русского географического общества решили напрямую обратиться к губернатору. Он тут же собрал совещание.

«Ее должны обследовать специалисты, нужно сформулировать предложения, узнать, сколько это будет стоить, какие есть федеральные программы в этой связи, если их нет, будем создавать областную, муниципальную», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона поручил создать рабочую группу, в которую войдут представители областного правительства, регионального управления ЖКХ, администрации Пензы и «Горводоканала». Губернатор отметил, что сейчас необходимо найти незаконные врезки канализации и закрыть их.

«Заседание попечительского совета дало совсем другой импульс. Настроение после этой встречи, конечно, оптимистическое, потому что Иван Александрович как председатель попечительского совета действительно за это взялся, и мы, общественники, ему поможем», — рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Обследование коллектора, по которому протекает Кашаевка, должны провести уже в ближайшее время. Глава региона дал понять представителям городской власти, что нельзя медлить: за отписки и халатное отношение к этой проблеме чиновники будут наказаны, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.