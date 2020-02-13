Жители просят чиновников последовать примеру губернатора в общении с населением
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
В Пензе появится мобильное приложение о Сурском оборонительном рубеже
Пензенцы могут узнать о своих предках по метрическим книгам в госархиве
До наступления тепла в Пензе отремонтируют 2000 кв. м дорог
Кот-пожарный. Пачелмскую пенсионерку спас от огня пушистый любимец
О проблемах с электричеством пензенцы смогут сообщить по новому номеру
В Пензе депутаты обсудили проблему ремонта старых школ
Голодяев рассказал, готовы ли школы обеспечить детей бесплатным питанием
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Пензенцам рассказали, как обезопасить бизнес от киберпреступников
Губернатор: Новый театр кукол необходимо гармонично вписать в пейзаж

Иван Белозерцев запустил музыкальный челлендж (видео)

13 февраля в 22:29 104 просмотра

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил провести акцию памяти, приуроченную к юбилею Великой Победы (0+), и сам подал личный пример. Суть его инициативы — в том, чтобы пензенцы исполнили произведения военных лет. Это может быть стихотворение, песня или музыкальная композиция. Необходимо записать свое выступление на видео и выложили его на своей странице в социальных сетях.

Губернатор на фоне бревенчатого сруба, в джинсах, джемпере и с гармонью. Таким Ивана Белозерцева вы еще никогда не видели. На своей странице в Instagram он дал старт музыкальному челленджу, в котором предложил пензенцам вспомнить песни и произведения, которые помогали нашим дедам и прадедам воевать.

Если посмотреть ролик до конца, становится ясно, что гармонь в руках Ивана Белозерцева появилась не случайно. Своим подписчикам он наиграл мелодию песни «Огонек».

Произведения военных лет всегда были в репертуаре Андрея Симакова, гармониста и одновременно хормейстера ансамбля «Славяне». Узнав об инициативе губернатора, он решил ее поддержать и пообещал, что разучит одну из песен со своими родными.

Первые уроки игры на музыкальном инструменте гармонист получил в пять лет от своего деда-фронтовика Чепыжова Алексея Михайловича, а изученными песнями были те, что пел сам ветеран, в пехоте дошедший до Германии.

«Чем больше мы будем интересоваться своей историей и историей своих предков, тем будем мудрее и грамотнее», — отметил Андрей Симаков.

Его любимой гармони, возможно, уже более 70 лет. Он нашел ее в старом доме в селе Марьевка. Может, когда-то под нее пели песни вернувшиеся с войны фронтовики. Мастер починил инструмент и вновь играет на нем дорогие сердцу мелодии.

«Никто не забыт, ничто не забыто. Также будет и с этими песнями, потому что они связаны с таким событием, которое навсегда останется в нашей памяти», — сказал Андрей Симаков.

Ролик на странице Ивана Белозерцева в Instagram за сутки посмотрели уже около 11 тысяч пользователей. Губернатор призвал своих подписчиков и не только подхватить челлендж. Чтобы стать его участником, достаточно записать видео, где вы исполняете произведения, посвященные Великой Отечественной войне, и выложить этот ролик в Сеть с хештегами: #песнивоенныхлет #памятигероев #подвигнарода #75летПобеды. Исполнить военную песню или прочесть стихотворение может любой желающий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...