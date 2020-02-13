Иван Белозерцев запустил музыкальный челлендж (видео)

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил провести акцию памяти, приуроченную к юбилею Великой Победы (0+), и сам подал личный пример. Суть его инициативы — в том, чтобы пензенцы исполнили произведения военных лет. Это может быть стихотворение, песня или музыкальная композиция. Необходимо записать свое выступление на видео и выложили его на своей странице в социальных сетях.

Губернатор на фоне бревенчатого сруба, в джинсах, джемпере и с гармонью. Таким Ивана Белозерцева вы еще никогда не видели. На своей странице в Instagram он дал старт музыкальному челленджу, в котором предложил пензенцам вспомнить песни и произведения, которые помогали нашим дедам и прадедам воевать.

Если посмотреть ролик до конца, становится ясно, что гармонь в руках Ивана Белозерцева появилась не случайно. Своим подписчикам он наиграл мелодию песни «Огонек».

Произведения военных лет всегда были в репертуаре Андрея Симакова, гармониста и одновременно хормейстера ансамбля «Славяне». Узнав об инициативе губернатора, он решил ее поддержать и пообещал, что разучит одну из песен со своими родными.

Первые уроки игры на музыкальном инструменте гармонист получил в пять лет от своего деда-фронтовика Чепыжова Алексея Михайловича, а изученными песнями были те, что пел сам ветеран, в пехоте дошедший до Германии.

«Чем больше мы будем интересоваться своей историей и историей своих предков, тем будем мудрее и грамотнее», — отметил Андрей Симаков.

Его любимой гармони, возможно, уже более 70 лет. Он нашел ее в старом доме в селе Марьевка. Может, когда-то под нее пели песни вернувшиеся с войны фронтовики. Мастер починил инструмент и вновь играет на нем дорогие сердцу мелодии.

«Никто не забыт, ничто не забыто. Также будет и с этими песнями, потому что они связаны с таким событием, которое навсегда останется в нашей памяти», — сказал Андрей Симаков.

Ролик на странице Ивана Белозерцева в Instagram за сутки посмотрели уже около 11 тысяч пользователей. Губернатор призвал своих подписчиков и не только подхватить челлендж. Чтобы стать его участником, достаточно записать видео, где вы исполняете произведения, посвященные Великой Отечественной войне, и выложить этот ролик в Сеть с хештегами: #песнивоенныхлет #памятигероев #подвигнарода #75летПобеды. Исполнить военную песню или прочесть стихотворение может любой желающий, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.