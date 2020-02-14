В пензенской филармонии выступил выдающийся органист из Венгрии (видео)

Пензенцы приобщились к европейской традиции музыкального исполнения. В органном зале областной филармонии выступил выдающийся исполнитель из Венгрии Дьюла Силади.

В нашем городе он играл впервые и составил для зрителей довольно необычную программу из произведений испанских, итальянских и португальских композиторов.

Дьюла Силади становился победителем многочисленных международных конкурсов, шесть лет назад в рамках «Бах 24-марафона» его включили в топ-15 лучших мировых органистов.

Следующую звезду европейской классической музыки в пензенской филармонии ждут 16 февраля. В рамках фестиваля органной музыки «Penza Fest» (6+) выступит музыкант из Германии Кристиан фон Блон, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.