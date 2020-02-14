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В Пензе стартует зимняя школа «ДомInno»

14 февраля в 09:25 58 просмотров

14 февраля в пензенском училище олимпийского резерва начинает работу зимняя школа «ДомInno» (12+) — одно из ключевых мероприятий региональной программы «1000-list-nick».

Как сообщает пресс-центр облправительства, в «ДомInno» можно прокачать профильные компетенции и подготовиться к летней школе «TeenГрад» (12+). Участниками зимней школы станут победители интернет-конкурса «Новатор_Web». Им предстоит на четыре дня окунуться в мир творчества и инноваций, интенсивно работать, принимать участие в мастер-классах по одному из следующих направлений 3D-моделирование, дизайн, видео, инженер, SMM, Product management, программирование, радиоэлектроника. Большое внимание будет уделено также игровым и спортивным программам.

Итогом станут зачетные работы участников «ДомInno», их презентация состоится на церемонии закрытия 17 февраля.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/announcements/215559/

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