В Пензе стартует зимняя школа «ДомInno»

Как сообщает пресс-центр облправительства, в «ДомInno» можно прокачать профильные компетенции и подготовиться к летней школе «TeenГрад» (12+). Участниками зимней школы станут победители интернет-конкурса «Новатор_Web». Им предстоит на четыре дня окунуться в мир творчества и инноваций, интенсивно работать, принимать участие в мастер-классах по одному из следующих направлений 3D-моделирование, дизайн, видео, инженер, SMM, Product management, программирование, радиоэлектроника. Большое внимание будет уделено также игровым и спортивным программам.

Итогом станут зачетные работы участников «ДомInno», их презентация состоится на церемонии закрытия 17 февраля.