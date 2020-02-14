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Запрещенные хостелы в квартирах оказалось нечем заменить

14 февраля в 09:11 88 просмотров

На восполнение дефицита хостелов и мини-отелей, возникшего после вступления в силу запрета размещать их в жилых домах, потребуется не меньше пяти лет, рассказали «Известиям» в Общественной палате. При этом из-за резкого сокращения бюджетного гостиничного сегмента часть туристов отказывается от поездок или выбирает другие страны.

С марта 2017 по март 2019 года число хостелов в 16 российских мегаполисах выросло на 23%, рассказала глава комиссии Общественной палаты РФ Елена Сутормина. В октябре 2019 года после вступления в силу новых законов владельцы начали активно выставлять такой бизнес на продажу. Число продаваемых объектов выросло на 19%, а их цена упала в среднем на 13%.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России, декан факультета гостиничного и ресторанного бизнеса РАНХиГС Игорь Бухаров отметил, что большинство бывших хозяев хостелов не вернутся в гостиничный бизнес. По его словам, перевод помещения из жилого фонда в нежилой, который по закону необходим для хостелов, — «почти невозможная» процедура, а строительство полноценной гостиницы, даже небольшой, очень сложно. В итоге люди либо сдают квартиры, которые раньше использовались под хостел, либо пользуются ими сами.

Член экспертного совета по туризму при комитете Совета Федерации по социальной политике, вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин также не согласился с расчетами Общественной палаты. По его словам, тенденции к восполнению этой ниши дешевых номеров нет, как и ресурса, за счет которого это могло бы быть сделано.

«В результате это отражается и на отрасли в целом: туристы, планирующие бюджетный отдых, или отказываются от поездок, или выбирают страны, где есть дешевое жилье», — отметил он.


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