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В Городище во сне погиб младенец

14 февраля в 09:17 96 просмотров

27-летнюю жительницу Городищенского района Пензенской области осудили за смерть ребенка, так как она оставила его.

Установлено, что в ноябре женщина покормила грудного ребенка и уложила в кроватку. После со средним сыном пошла в гости, а за малышом просила приглядеть старшего, который является младшеклассником.

«При этом она осознавала, что оставляет тем самым грудного ребенка в опасности, поскольку в доме не осталось никого из взрослых», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пока матери не было дома, произошла трагедия. Малыш захлебнулся рвотными массами. О его смерти женщина узнала, когда ей позвонила соседка, к которой прибежал старший сын.

На суде женщина полностью признала свою вину. Ее приговорили к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и 5000 руб. штрафа.

Приговор в законную силу не вступил.


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