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В Пензе школьник заметался на дороге и едва не угодил под машину

14 февраля в 09:44 192 просмотра

В Сети пользователь опубликовал пост с записью регистратора, на которой видно, как мальчик чудом избежал трагедии на дороге в Пензе.

Инцидент произошел на пешеходном переходе на улице Суворова возле остановки «Шевченко».

На кадрах видно, как мальчик побежал через дорогу, при этом на светофоре оставались последние секунды зеленого сигнала. В начале пути он потерял какую-то вещь и решил вернуться за ней. В это время уже горел «красный», и поехали машины. Одна из них едва не сбила ребенка, он успел отпрянуть назад.

«Родители, объясните своим чадам, как правильно переходить проезжую часть.
На последних секундах школьник решил перебежать дорогу. Эти последние секунды могли оказаться плачевными, причем для всех», — написал автор поста.

Сотрудники ГИБДД постоянно проводят профилактические мероприятия в детсадах и школах, на которых детям рассказывают о правилах дорожного движения, в том числе — при переходе дороги. Однако и родителям напоминают, что нужно учить своих чад быть осторожными.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza

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