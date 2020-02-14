В центре Пензы кроссовер воткнулся в отбойник

В Пензе на Толстовском путепроводе утром 14 февраля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец запостил фото и видео с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что ДТП произошло примерно в 8:50. Судя по кадрам, кроссовер врезался в отбойник, который установлен в начале Толстовского путепровода. У иномарки разбился бампер и сильно повредился капот. Есть ли другие участники аварии — неизвестно.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы настаивают на том, чтобы водители соблюдали правила дорожного движения и совершали маневры осторожно, ведь любое неточное движение может стоить жизни. Кроме того, автолюбителям советуют управлять машинами без резких маневров, так как в зимнее время они могут спровоцировать занос.