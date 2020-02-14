Губернатор рассказал о погибшем в бою герое из Сурского края

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта продолжает рассказывать в Twitter о героях, которые родились в Сурском крае.

На этот раз Иван Белозерцев поделился историей Героя Советского Союза Николая Зиновьева. Звание ему присвоили посмертно 26 сентября 1944 года.

«Танк Зиновьева первым с боями вышел к реке, но был подбит. Покинув горящий танк, экипаж подобрался к мосту и перерезал провода, предотвратив его подрыв. Танкисты обороняли мост до подхода своих. В бою погиб», — написал губернатор.

#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы Николай Зиновьев, Герой Советского Союза. Танк Зиновьева первым с боями вышел к реке, но был подбит. Покинув горящий танк, экипаж подобрался к мосту и перерезал провода, предотвратив его подрыв. Танкисты обороняли мост до подхода своих. В бою погиб pic.twitter.com/8f4DPfJQtr — Иван Белозерцев ( @BelozercevIA) February 13 , 2020

Напомним, Иван Белозерцев в начале января сообщил о старте проекта (0+), в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.