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Губернатор рассказал о погибшем в бою герое из Сурского края

14 февраля в 10:05 146 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта продолжает рассказывать в Twitter о героях, которые родились в Сурском крае.

На этот раз Иван Белозерцев поделился историей Героя Советского Союза Николая Зиновьева. Звание ему присвоили посмертно 26 сентября 1944 года.

«Танк Зиновьева первым с боями вышел к реке, но был подбит. Покинув горящий танк, экипаж подобрался к мосту и перерезал провода, предотвратив его подрыв. Танкисты обороняли мост до подхода своих. В бою погиб», — написал губернатор.

Напомним, Иван Белозерцев в начале января сообщил о старте проекта (0+), в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны, в Twitter. Пензенцы могут присоединиться к нему, опубликовав фотографии и истории своих предков.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/belozercevia

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