Главврача Пензенского дома ребенка уволили из-за утраты доверия

В городе Кузнецке Пензенской области прокуратура проверила ГБУЗ «Пензенский дом ребенка», после чего руководителя учреждения уволили.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, в июле 2019 года врач-невролог уехала за границу, при этом не были оформлены официально ни выходные, ни отпуск. Женщина получила зарплату за дни, когда фактически отсутствовала.

«Главный врач знала об отъезде, но не сообщила ответственному за составление табеля учета рабочего времени, а также главному бухгалтеру учреждения, ответственному за расчет и перечисление заработной платы», — пояснили сотрудники ведомства.

По данному факту поступил анонимный звонок в минздрав региона, была проведена проверка. Однако нарушений не нашлось, потому что главврач скрыла произошедшее. Но в итоге махинация не осталась не замеченной.

Прокурор Кузнецка внес представление об устранении нарушений министру здравоохранения Пензенской области. Руководителя учреждения уволили в связи с утратой доверия.