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В Чемодановке контролируют социальную стабильность местных жителей

14 февраля в 10:28 100 просмотров

14 февраля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев встретился с заместителем руководителя Федерального агентства по делам национальностей Михаилом Мишиным. Стороны обсудили итоги реализации «дорожных карт» на территории села Чемодановка Бессоновского района.

Губернатор отметил, что вопросы укрепления социальной стабильности в Чемодановке находятся на постоянном контроле всех органов власти региона.

«Это касается и правительства Пензенской области, и муниципального образования, и депутатов, относящихся к данному округу, и, конечно, правоохранительных структур. К работе с населением также привлечены представители общественных организаций», — пояснил Иван Белозерцев.

Он отметил, что особое внимание уделяется местным активистам, выражающим общее мнение жителей, работе учитываются их пожелания и инициативы, сообщили в пресс-центре облправительства.

Михаил Мишин подчеркнул оперативность, с которой были приняты «дорожные карты», и действенность предусмотренных мер. Они были направлены как на работу с населением, так и на развитие сельской территории, улучшение ее социально-экономического положения.

В ходе встречи также была озвучена информация о заключении экспертов по поводу бытового характера произошедших событий.

Иван Белозерцев уточнил, что работа по заданным направлениям будет продолжена и в 2020 году.

Напомним, летом прошлого года в селе Чемодановка произошел конфликт двух групп местных жителей. В итоге в больницу попали двое мужчин, жизнь одного из них спасти не удалось.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/society/215678/

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