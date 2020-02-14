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Белозерцев рассказал о планах по реконструкции детской железной дороги

14 февраля в 11:10 188 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев написал на своей странице в Instagram пост о «новой жизни уникального проекта».

«На форуме в Сочи в прошлом году гендиректор «РЖД» Олег Белозеров поддержал наше предложение о создании детского технопарка на базе детской железной дороги в Пензе. Компания выделила 550 миллионов рублей. Начало работ запланировано на июнь этого года», — написал губернатор.

Иван Белозерцев сообщил, что по проекту предусмотрена реконструкция детской железной дороги протяженностью 2,4 км.

«Реконструкция включает в себя модернизацию путей, строительство учебно-административного здания на 100 человек, реконструкцию пассажирского павильона и платформ, реконструкцию депо, устройство площадки для заправки локомотивов, строительство вспомогательных зданий и сооружений, ограждение детской железной дороги.

При разработке проекта учтена необходимость создания доступной среды. Сейчас он проходит государственную экспертизу. За два года детская железная дорога полностью преобразится!

Детский «Кванториум» будет размещаться в здании учебного корпуса. Там будут учебные классы, вся необходимая техника, в том числе тренажеры», — рассказал глава региона.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B8g6YCoF5m8/

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