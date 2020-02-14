В Терновке разбилась полицейская машина. ФОТО

Пензенец в Сети рассказал о необычной аварии, которая произошла утром 14 февраля в Терновке.

Пост с фотографиями с места происшествия появился в группе соцсети «ВКонтакте». Автор снимков уточнил, что ДТП произошло примерно в 10:20 на улице Ростовской. Судя по кадрам, участником аварии стала полицеская Lada Priora. У легковушки треснул бампер, смялся капот, разбилась фара и повредилось левое крыло.

Кто стал вторым участником аварии по фото понять трудно. На одном из кадров видно «семерку», возле которой стоят сотрудники ГИБДД. Возможно, именно она столкнулась с полицейской машиной. Официальной информации нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять авто внимательно. Они настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.