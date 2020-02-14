Более 4000 пензенских ветеранов получат ко Дню Победы по 75 тысяч

Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по Пензенской области.

Согласно указу президента от 7 февраля, единовременные выплаты приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

По 75 тысяч рублей получат инвалиды ВОВ, участники войны, в том числе награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, войны с Японией, вдовы и вдовцы умерших инвалидов и участников ВОВ.

По 50 тысяч рублей получат труженики тыла, бывшие совершеннолетние узники концлагерей.

По данным на 1 февраля, в Пензенской области право на выплату 75 тысяч рублей имеют 4055 человек, 50 тысяч рублей — 7875 человек. Деньги они получат в апреле-мае вместе с пенсией, дополнительно для этого обращаться никуда не нужно.

Помимо этого, по-прежнему сохраниться выплата по 10 тысяч рублей ко Дню Победы, ее получат инвалиды и участники ВОВ, всего — 518 человек.