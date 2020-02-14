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Пензенцам объяснили порядок начисления маткапитала

14 февраля в 11:53 150 просмотров

Пензенское региональное отделение Пенсионного фонда России рассказало о новых правилах начисления материнского капитала.

Начиная с 1 января 2020 года, маткапитал начнут платить при рождении или усыновлении первого ребенка, сумма составит 466 617 руб. Если впоследствии появится второй малыш, заплатят еще 150 000 руб.

Если же в семье уже есть ребенок и за него не был получен маткапитал до 1 января 2020 года, то при появлении второго будет начислено 616 617 руб.

«Все необходимые поправки в соответствующие законодательные акты должны быть приняты не позднее 15 апреля 2020-го», — сообщили в пенсионном фонде.

Данные меры поддержки озвучил президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Глава государства отметил, что программа материнского капитала будет продлена до 31 декабря 2026 года. Кроме того, предусмотрена ежегодная индексация сумм.


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