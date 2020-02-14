Пензенцев приглашают на конкурс стрит-арта в честь Дня Победы

Молодым людям от 14 лет предлагают нарисовать экскизы артов, которые можно изобразить на уличных постройках. Тема приурочена к празднованию 75-летия Великой Отечественной войны.
Заявки на конкурс принимаются до 5 марта. С 6 марта по апреля пройдет онлайн-голосование, на котором выберут лучших. Их работы будут нанесены на фасадах зданий в населенных пунктах.
Кроме того, всех художников наградят благодарственными письмами и ценными призами.
Заявки принимаются на электронную почту: wallsofheroes@mail.ru