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Пензенцев приглашают на конкурс стрит-арта в честь Дня Победы

14 февраля в 12:33 40 просмотров

Жители Пензенской области могут принять участие в конкурсе (16+) #СтеныГероев.

Молодым людям от 14 лет предлагают нарисовать экскизы артов, которые можно изобразить на уличных постройках. Тема приурочена к празднованию 75-летия Великой Отечественной войны.

Заявки на конкурс принимаются до 5 марта. С 6 марта по апреля пройдет онлайн-голосование, на котором выберут лучших. Их работы будут нанесены на фасадах зданий в населенных пунктах.

Кроме того, всех художников наградят благодарственными письмами и ценными призами.

Заявки принимаются на электронную почту: wallsofheroes@mail.ru


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