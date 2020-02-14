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В Минздраве предложили распространить антитабачный закон на вейпы

14 февраля в 12:23 66 просмотров

Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай заявил о необходимости приравнять электронные сигареты к табачным изделиям.

«Защита здоровья человека — вот это самое главное. Вот сегодня мы не видим тех ограничений в действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты», — цитирует слова Олега Салагая РИА Новости.

Замминистра напомнил, что закон запрещает курить электронные сигареты в общественных местах, продавать их несовершеннолетним и рекламировать.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о том, что электронные сигареты приравниваются к табачным изделиям. За их курение в запрещенных местах штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей, как предусмотрено и антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%B4%D1%8B%D0%BC-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D1%85-1001667/

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