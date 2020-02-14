В Минздраве предложили распространить антитабачный закон на вейпы

«Защита здоровья человека — вот это самое главное. Вот сегодня мы не видим тех ограничений в действующем антитабачном законе, которые не должны распространяться на электронные сигареты», — цитирует слова Олега Салагая РИА Новости.

Замминистра напомнил, что закон запрещает курить электронные сигареты в общественных местах, продавать их несовершеннолетним и рекламировать.

Ранее Госдума в первом чтении приняла законопроект о том, что электронные сигареты приравниваются к табачным изделиям. За их курение в запрещенных местах штраф составляет от 500 до 1 тысячи рублей, как предусмотрено и антитабачным законодательством. За нарушение правил торговли электронными сигаретами штраф для юрлиц составляет от 30 до 50 тысяч рублей.