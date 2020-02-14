Губернатор поделился историей Героя Сурского края Василия Глазунова

Очередной пост главы региона был посвящен дважды Герою Советского Союза, первому командующему Воздушно-десантными войсками Василию Глазунову.
«Именно под его руководством в 1942 году была проведена воздушно-десантная операция — в тыл врага десантировали 15тысяч бойцов», — написал Иван Белозерцев.
#ГероиСурскогокрая #АмыизПензы— Иван Белозерцев (@BelozercevIA) February 13, 2020
Сурский край-Родина ещё одного дважды Героя Советского Союза -Василия Глазунова, первого командующего Воздушно-десантными войсками. Именно под его руководством в 1942 проведена воздушно-десантная операция-в тыл врага было десантировано 15тыс. бойцов pic.twitter.com/4j5PIJUu9B
Напомним, губернатор в январе сообщил в своем Twitter-аккаунте о запуске проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к Ивану Белозерцеву, поделившись историями своих предков.