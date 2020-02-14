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Губернатор поделился историей Героя Сурского края Василия Глазунова

14 февраля в 12:44 130 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в рамках спецпроекта рассказывает на своей странице в Twitter о героях Сурского края.

Очередной пост главы региона был посвящен дважды Герою Советского Союза, первому командующему Воздушно-десантными войсками Василию Глазунову.

«Именно под его руководством в 1942 году была проведена воздушно-десантная операция — в тыл врага десантировали 15тысяч бойцов», — написал Иван Белозерцев.

Напомним, губернатор в январе сообщил в своем Twitter-аккаунте о запуске проекта, в рамках которого он рассказывает о подвигах жителей области в годы Великой Отечественной войны. Пензенцы могут присоединиться к Ивану Белозерцеву, поделившись историями своих предков.

Фотография: скриншот - https://twitter.com/BelozercevIA

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