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Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder

14 февраля в 13:11 116 просмотров

Tele2 узнала, какие сервисы для знакомств пользуются наибольшей популярностью среди абонентов компании, и кто чаще всего ищет вторую половину в режиме онлайн. Также оператор проанализировал активность клиентов в приложении Tele2 TV и составил рейтинг фильмов и сериалов, которым отдают предпочтение абоненты в День Святого Валентина.

Абоненты Tele2 предпочитают пользоваться приложениями Tinder (18+) и Badoo (18+). Среди клиентов данных сервисов 74% отдают предпочтение Tinder. Более 28% пользователей этого приложения проживают в Москве, пользователей Badoo в столичном регионе около 15%. Интересно, что среди абонентов Tele2 чаще всего как в Tinder, так и в Badoo регистрируются мужчины — 51%. При этом в среднем трафика на одного клиента Badoo приходится больше — 16 Гб в месяц, тогда как в Tinder этот показатель составляет около 15 Гб.

Клиенты приложения Badoo для поиска партнера чаще всего используют смартфоны Apple. А вот предпочтения пользователей Tinder более разнообразны. Первое место занимает также iPhone, но часто клиенты также используют Xiaomi и Samsung.

Пользователи Tinder и Badoo чаще всего посещают Турцию, Украину, Белоруссию, Казахстан и Таиланд. В список самых популярных стран для путешествий у клиентов Tinder также вошли Италия, Испания, Германия и Кипр, а у пользователей Badoo — Узбекистан, Армения, Таджикистан и Азербайджан.

Также в преддверии Дня Святого Валентина Tele2 проанализировала предпочтения клиентов сервиса Tele2 TV. Традиционно перед 14 февраля пользователи чаще выбирают для просмотра романтические и мелодраматические ленты. Первое место занимает российский телесериал «Бывшие» (16+). На втором месте рейтинга теледебют театрального режиссера Константина Богомолова «Содержанки» (18+). Далее расположился сериал, который уже можно назвать классикой романтического кино — «Секс в большом городе» (16+). В пятерку лидеров также вошли остросюжетный мелодраматический фильм «Текст» (18+) и романтическая комедия «Любовницы» (16+).

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5-%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C-%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-4366897/, инфографика предоставлена компанией Tele2,

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