В Пензенской области растет число заболеваний из-за нарушения питания

Пензастат обнародовал данные о заболеваемости населения за последние семь лет — с 2012 по 2018 годы*. По ряду болезней отмечается существенный рост.

В частности, выросло число новообразований. В 2012 году число заболевших составляло 62175 человек, в 2018-ом — 66872. Наименьший показатель зафиксирован в 2013-ом — 59428 человек. Болезнями эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ семь лет назад страдали 84233 жителей, в 2018-ом — 104169.

При этом существенно уменьшилось количество выявленных болезней крови: семь лет назад фиксировалось 13289 случаев, в прошлом году — почти на две тысячи меньше. На четверть уменьшилось количество людей, имеющих нарушения в работе нервной системы, — 60642 до 44446 человек. На 40000 тысячи уменьшилось число страдающих от болезней органов зрения.

Чтобы избежать тяжелых заболеваний, врачи рекомендуют проходить диспансеризацию. Один раз в три года она предусмотрена для людей 18−39 лет, ежегодно — с 40 лет, сообщает ТФОМС Пензенской области.

«Для проверки состояния здоровья необходимо обращаться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС», — отмечают в фонде.

Большое внимание во время диспансеризации уделяется скринингам на выявление онкологии. Женщинам 18−64 лет берут мазок с шейки матки, его цитологическое исследование. Также для слабого пола 40−75 лет делается маммография раз в два года.

Мужчинам делают скрининг на выявление злокачественных новообразований предстательной железы: в возрасте 45, 50, 55, 60 и 64 лет — определение простат-специфического антигена в крови. Представители обоих полов старше 60 лет также сдают кал для исследования на скрытую кровь иммунохимическим качественным или количественным методом раз в два года. В возрасте от 65 до 75 лет включительно это исследование делается раз в год.

* - данных за 2019 год пока нет