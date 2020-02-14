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Сердобчане получат от водителей почти 2 млн за смерть дочери в ДТП

14 февраля в 12:47 170 просмотров

Вступил в силу приговор Сердобского городского суда Пензенской области. Наказание получили два водителя, устроившие ДТП, в котором погибла девушка.

Авария произошла днем 8 сентября 2018 года в Сердобске. Daewoo Nexia разворачивалась на улице Лесной, при этом 51-летний водитель не убедился в безопасности маневра и не уступил имевшему преимущество ВАЗ-21124.

Вместе с тем, 28-летний мужчина, управлявший отечественной легковушкой, разогнал машину до 123 км/ч. Он не снизил скорость, вместо этого, чтобы попытаться избежать столкновения, он выехал на встречку, сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Пассажирка ВАЗа была не пристегнута ремнем безопасности, в результате ДТП она получила серьезные травмы. 26-летняя девушка погибла.

В суде обоих водителей признали виновными. Их приговорили к двум с половиной годам лишения свободы, которые они проведут в колонии-поселении. Кроме того, в пользу родителей взыскали с одного осужденного по 450 тысяч рублей каждому, со второго — по 400 тысяч рублей каждому (с учетом ранее выплаченных 100 тысяч).


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