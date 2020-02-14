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В этом году процедуру ЭКО по полису смогут пройти около 1000 пензячек

14 февраля в 13:03 122 просмотра

В Пензенской области в этом году заложены средства на проведение экстракорпорального оплодотворения 950 жительницам региона. Они смогут пройти эту процедуру по полису ОМС.

Как отмечают в региональном ТФОМС, с каждым годом финансирование ЭКО увеличивается. В 2018 году было проведено 850 процедур, в 2019 — 900. Женщины могут воспользоваться услугами клиник, работающих в Пензенской области и за ее пределами. В прошлом году ЭКО в других субъектах было проведено 193 представительницам слабого пола.

«Общая стоимость медицинской помощи, оказанной жительницам области, составила 84,8 млн рублей. С 2018 году в проведении ЭКО стало возможным осуществление по полису ОМС процедуры криоконсервации эмбрионов. В 2019 году процедура криоконсервации эмбрионов по полису ОМС была проведена 232 жительницам Пензенской области, из них воспользовались криоконсевированными эмбрионами для ЭКО 208 женщин», — сообщает фонд.

Вопросы по проведению процедуры ЭКО по полису ОМС можно задать по телефону «горячей линии» 8−800−100−80−44. Она работает круглосуточно.


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