Россияне могут подвергнуться опасности из-за раннего наступления весны

Кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал, кому будет опасен приход ранней весны. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Медик считает, что наиболее чувствительными к изменениям погоды являются люди с сердечно-сосудистыми и хроническими заболеваниями. В особой группе риска также находятся люди преклонного возраста.

Специалист пояснил, что во время скачков атмосферного давления люди из групп риска могут столкнуться с головной болью, обострением сосудистых заболеваний, болью в сердце и суставах. По его словам, большинство инфарктов происходит в период аномально плюсовых погодных показателей или при резких скачках атмосферного давления. Он посоветовал им уменьшить количество физических нагрузок и принять необходимые лекарства.

«Также стоит отказаться от употребления алкогольных напитков, курения», — подытожил Юрий Конев.