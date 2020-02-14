В Пензенской области растет зарплата на промышленных предприятиях
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Неверкинскому лихачу пришлось расплатиться за скорость
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder
В этом году процедуру ЭКО по полису смогут пройти около 1000 пензячек
Сердобчане получат от водителей почти 2 млн за смерть дочери в ДТП
Пензенцам объяснили порядок начисления маткапитала
Пензенский детсад задолжал крупную сумму за коммунальные услуги
Более 4000 пензенских ветеранов получат ко Дню Победы по 75 тысяч
В Пензе для повышения показателей грузовые вагоны фиктивно забраковали
Белозерцев рассказал о планах по реконструкции детской железной дороги
В Чемодановке реализуют меры по сохранению социальной стабильности

В Пензе подвели итоги работы областного арбитражного суда

14 февраля в 13:36 102 просмотра

В Пензе 14 февраля состоялось заседание итоговой коллегии областного арбитражного суда. В нем принял участие губернатор Иван Белозерцев.

Председатель суда Станислав Радин рассказал о результатах работы и отметил, что сотрудники ведомства в 2019-м справились со всеми поставленными задачами, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы с вами решаем общие задачи, направленные на социально-экономическое развитие области. Для успешного движения в этом направлении необходим благоприятный инвестиционный климат, развитие предпринимательства, уверенность бизнесменов в завтрашнем дне. Пензенцы готовы решать возникающие у них спорные вопросы в суде, в цивилизованном порядке. Но при этом очень важно, что растет число мирных разрешений, когда производство по делу прекращается в связи с заключением сторонами мирового соглашения», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/215728/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...