В Пензе подвели итоги работы областного арбитражного суда

Председатель суда Станислав Радин рассказал о результатах работы и отметил, что сотрудники ведомства в 2019-м справились со всеми поставленными задачами, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Мы с вами решаем общие задачи, направленные на социально-экономическое развитие области. Для успешного движения в этом направлении необходим благоприятный инвестиционный климат, развитие предпринимательства, уверенность бизнесменов в завтрашнем дне. Пензенцы готовы решать возникающие у них спорные вопросы в суде, в цивилизованном порядке. Но при этом очень важно, что растет число мирных разрешений, когда производство по делу прекращается в связи с заключением сторонами мирового соглашения», — подчеркнул Иван Белозерцев.