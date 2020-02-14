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Пензенцы поддержали музыкальный челлендж губернатора по исполнению военных песен

14 февраля в 14:25 186 просмотров

Жители Пензенской области откликнулись на призыв губернатора Ивана Белозерцева разучить вместе с домочадцами и исполнить песни венных лет или прочитать стихотворение. Так называемый челлендж (0+) глава региона запустил в соцсети.

На страничке Ивана Белозерцева во «ВКонтакте» уже спустя сутки после этого стали появляться ролики, в которых горожане исполняют произведения, посвященные Великой Отечественной войне. Так, видео подготовили сотрудники Центра культуры и досуга. Его представитель исполнила «Катюшу». В конце ролика она призвала жителей петь такие песни.

Редактор Центра культуры и досуга Елена Суслова, комментируя решение принять участие в челлендже, отметила, что подобные акции, особенно в преддверии юбилея Победы, они считают очень важными.

Также жительница Пензы на странице губернатора разместила видео, в котором ее мама, аккомпанируя себе на гитаре, исполняет фронтовую песню про Зою Космодемьянскую. Пенсионерки уже нет в живых, но запись хранят в семье, и эту песню знают все домочадцы.

«Мама играла на гармошке, на гитаре и балалайке. Последняя запись на старом телефоне. Во время ВОВ эту песню пели и плакали, просили маму спеть про Зою», — написала пензячка Любовь Жаркова.

Ранее телеканал «Экспресс» также беседовал с гармонистом Андреем Симаковым, хормейстером ансамбля «Славняе». Он также решил поддержать инициативу губернатора. Симаков отметил, что песни военных лет всегда присутствуют в его репертуаре.

«Никто не забыт, ничто не забыто. Также будет и с этими песнями, потому что они связаны с таким событием, которое навсегда останется в нашей памяти», — сказал он.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев запустил челлендж 12 февраля. Он сообщил, что сам разучивает на гармони песни военных лет и исполнил известную мелодию песни «Огонек».


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