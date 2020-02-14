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Пензенцы превратили измученную одинокую кошечку в пушистое облачко

14 февраля в 14:44 130 просмотров

Работники фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали в Сети о кошке, которую безжалостно предали, подбросив в пакете к дверям центра «Питомец».

Малышка убежала с крыльца и спряталась под плиты возле входа в центр. Волонтеры обнаружили кошечку только через два месяца.

«Чтобы было, если тихое мяуканье мы так и не услышали? Чтобы было, если кошка попала под колеса многочисленных машин на территории? Разве это волнует людей без мозгов и сердца?», — возмутились сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры уточнили, что малышка, которую они назвали Мяукой, находилась в сильном стрессе и никого к себе не подпускала, забиваясь в угол.

«Лед в отношениях тронулся! Кошечка — скромница, тихая малышка, не дикая, но требует немного внимания», — добавили работники центра.

Они сообщили, что кошечке еще нет года, они стерилизовали ее, привели в порядок, превратив в пушистое, красивое облачко. Узнать о том, как стать любящим хозяином Мяуки, можно здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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