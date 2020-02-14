В России предложили тратить маткапитал на детские вещи

Предприниматели предложили дать возможность потратить материнский капитал на игрушки и вещи для ребенка, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Известия».

По словам авторов инициативы, покупать можно будет только у отечественных производителей, что привлечет в индустрию миллиарды рублей. Свое предложение бизнесмены направили в Минпромторг.

В Минпромторге не оценили предложение, напомнив, что при рождении первого или второго ребенка семья уже сейчас может получать ежемесячную выплату, которую и вправе потратить на детские товары.

В настоящее время маткапитал, в основном, расходуют на улучшение жилищных условий. Также его можно пустить на образование детей, пенсию матери, товары и услуги для детей с инвалидностью.