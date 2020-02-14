Иван Белозерцев рассказал молодым парам о поддержке при рождении детей

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и спикер регионального парламента Валерий Лидин 14 февраля встретились с молодыми парами. Юноши и девушки, многие из которых — еще студенты, ранее приняли участие в работе школы материнства.

Глава региона рассказал, как государство может поддержать молодую семью, в особенности при рождении ребенка.

«Я рад встрече с представителями молодых студенческих семей. Вспоминаю себя, были и мы когда-то молодыми. Я женился, когда мне было 20 лет, по сегодняшним меркам, это рано. Помню, родился старший сын, я с белой коляской иду по одной из центральных улиц Ульяновска, надел костюм свадебный, держал спину прямо. Был горд тем, что я — молодой папа.

Многие из вас, я уверен, слышали послание президента РФ Федеральному Собранию. В нем были даны поручения по дополнительным мерам поддержки семьи и детства. Сегодня президент понимает, что нужно решать демографическую проблему. К большому сожалению, сегодня модные пары говорят, что не нужно торопиться создавать семью: поживем для себя, сделаем карьеру. Потом время приходит — и женщина родить не может, бывает так. Некоторые не рожают из-за материальных трудностей, такое тоже есть.

Президент дал ряд поручений по поддержке. Государство очень заинтересовано в этом. Есть губернаторский сертификат на 328 тысяч рублей. Для поддержки семей мы строим новые школы и детсады, решаем вопрос с ликвидацией второй смены. […]

Я сильно переживаю, если вижу, что муниципальная система образования недорабатывает. В наше время были очереди за всем, мы это помним, так было. И если женщина в положении или с ребенком подходила, то не пропускали вперед. Недавно возвращался из отпуска в Сочи, женщина стояла в очереди с ребенком на регистрацию. Я посмотрел, думаю: «Что же она стоит?». Сказал ей: «Пойдите без очереди, возьмите билет, еще ведь два часа до вылета самолета». Она на меня посмотрела, сказала: «Да нет, все нормально». Мне хочется, чтобы в области отношение к женщине в положении было другим — толерантным, уважительным.

Вам хочу сказать большое спасибо, что вы создали семью в студенческие годы. Неправда, что если семья создается раньше, то больше вероятность, что она распадется. У меня многие коллеги создали семьи в молодом возрасте, у нас уже дети, внуки» — отметил Иван Белозерцев.

Валерий Лидин, в свою очередь, поблагодарил депутата Законодательного Собрания Ольгу Чистякову за инициативу создания школы материнства.

«Иван Александрович [Белозерцев] нас поддержал. Проект оказался востребованным среди молодых мам. Порядка 200 встреч прошло. Я надеюсь, что мы вместе будем продолжать реализовывать этот проект», — сказал он.

Далее Иван Белозерцев и Валерий Лиин ответили на вопросы молодых людей. В частности, они касались вопросов ипотеки, получения жилищных сертификатов, выплаты пособий на детей.

Ранее в рамках школы материнства прошли семинары и консультации по проведению родов, заболеваниям, подготовке к беременности для молодых пар. Также занятия были с представителями женских консультаций и поликлиник. Им вручили телевизоры, чтобы в этих учреждениях можно было транслировать специальные социальные ролики, сообщила Ольга Чистякова. В работе школы принял участие глава областного минтруда Алексей Качан, он консультировал молодежь по социальным вопросам.