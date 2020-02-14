Православные пензенцы отметят Сретение Господне

15 февраля православные жители Пензенской области отпразднуют Сретение Господне. Для них устроят несколько мероприятий.

Как сообщили в пресс-службе епархии, утром 15 февраля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим совершит Божественную литургию в Покровском архиерейском соборе на ул. Чкалова, 26. Начало — в 8:00.

С 10 часов на территории храма будут организованы зимние забавы для детей и взрослых, квест и вкусное угощение. Возрастные ограничения на мероприятия — 0+.

Сретение Господне — христианский праздник, отмечаемый в исторических церквях и некоторых протестантских конфессиях. Принесение в Иерусалимский храм младенца Иисуса Христа его родителями состоялось на 40-й день после Рождества. В православии является одним их великих праздников.