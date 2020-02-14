Путин назначил Медведеву трех помощников

Президент Владимир Путин подписал указы о назначении трех человек помощниками заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, сообщает ТАСС.

Ими стали Олег Осипов, Михаил Тринога и Сергей Соболев.

Отмечается, что с сентября 2018 года Олег Осипов занимал должность пресс-секретаря Дмитрия Медведева, он также был замглавы аппарата кабмина. Михаил Тринога занимал должность руководителя секретариата председателя правительства РФ. Сергей Соболев ранее занимал должность замглавы аппарата правительства.

Напомним, должность заместителя председателя Совбеза РФ Владимир Путин ввел 16 января. Он назначил на этот пост экс-премьера Дмитрия Медведева.