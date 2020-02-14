В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Сергей Анисимов: Спутник подходит моему ритму жизни
В Пензе получила продолжение история со странной управляйкой в Нефтянике
Депутаты предложили уволить Иванкина с поста главы Департамента ЖКХ
Православные пензенцы отметят Сретение Господне
Иван Белозерцев рассказал молодым парам о поддержке при рождении детей
Пензенцы превратили измученную одинокую кошечку в пушистое облачко
Пензенцы поддержали музыкальный челлендж губернатора по исполнению военных песен
Неверкинскому лихачу пришлось расплатиться за скорость
В Пензе подвели итоги работы областного арбитражного суда
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder

В Пензе регоператор не планирует строить мусороперерабатывающий завод

14 февраля в 16:25 162 просмотра

На заседании комиссии Гордумы 14 февраля Андрей Архипов, руководитель компании-регоператора Северной зоны ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО») рассказал народным избранникам о планах по работе с отходами.

По его словам, заключено соглашение на строительство мусоросортировочного завода, ввод его в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года. Также запланирован ввод нового полигона. Завод разместится на территории Степановского сельсовета Бессоновского района.

Архипов считает, что выгодным будет раздельный сбор мусора.

«Отбор будет на уровне 30 процентов. Возможности завода позволяют полностью отсортировать пластик, железо, банки. Вопрос стоит только в тканях», — добавил он.

При этом стало известно, что компания не планирует строить мусороперерабатывающий завод. В ответ на это один из депутатов спросил, за что же тогда платят люди, ведь при введении тарифов обещали, что средства необходимы на строительство завода по переработке отходов.

«Такие заводы строятся в крупных городах, таких как Казань, Нижний Новгород, чтобы перерабатывать как можно большие объемы. Они перерабатывают то, что не захоранивают», — ответил Архипов.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...