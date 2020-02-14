В Пензе регоператор не планирует строить мусороперерабатывающий завод

На заседании комиссии Гордумы 14 февраля Андрей Архипов, руководитель компании-регоператора Северной зоны ООО «Управление благоустройства и очистки» («УБО») рассказал народным избранникам о планах по работе с отходами.

По его словам, заключено соглашение на строительство мусоросортировочного завода, ввод его в эксплуатацию запланирован на начало 2022 года. Также запланирован ввод нового полигона. Завод разместится на территории Степановского сельсовета Бессоновского района.

Архипов считает, что выгодным будет раздельный сбор мусора.

«Отбор будет на уровне 30 процентов. Возможности завода позволяют полностью отсортировать пластик, железо, банки. Вопрос стоит только в тканях», — добавил он.

При этом стало известно, что компания не планирует строить мусороперерабатывающий завод. В ответ на это один из депутатов спросил, за что же тогда платят люди, ведь при введении тарифов обещали, что средства необходимы на строительство завода по переработке отходов.

«Такие заводы строятся в крупных городах, таких как Казань, Нижний Новгород, чтобы перерабатывать как можно большие объемы. Они перерабатывают то, что не захоранивают», — ответил Архипов.