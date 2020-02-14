Депутаты предложили уволить Иванкина с поста главы Департамента ЖКХ

14 февраля в Гордуме Пензы прошла комиссия по безопасности и городскому хозяйству. Доклад по одному из вопросов должен был представить начальник городского Департамента ЖКХ Максим Иванкин, однако на заседание он не явился.

Максим Иванкин должен был доложить депутатам о ходе проведения мелкоямочного ремонта городских дорог, однако вместо него с этой темой собрался выступить начальник управления ЖКХ Александр Утин. Началась эмоциональная дискуссия: часть народных избранников отказалась его слушать, пояснив, что есть ряд вопросов, на которые им сможет ответить лишь глава департамента.

Участники заседания предложили позвонить Максиму Иванкину. Выяснилось, что он якобы должен был в это время принимать участие в заседании в правительстве Пензенской области.

Депутат Юрий Зиновьев предложил освободить Максима Иванкина от должности. Народные избранники сошлись на том, что «решат вопрос в рабочем порядке».

Ранее в ходе комиссии Гордумы также поднимался вопрос, связанный со строительством мусороперерабатывающего завода в Пензенской области. Гендиректор компании-регоператора заявил о том, что на строящемся объекте будет предусмотрена лишь сортировка мусора, но не его переработка.