В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
В Пензе получила продолжение история со странной управляйкой в Нефтянике
Депутаты предложили уволить Иванкина с поста главы Департамента ЖКХ
В Пензе регоператор не планирует строить мусороперерабатывающий завод
Православные пензенцы отметят Сретение Господне
Иван Белозерцев рассказал молодым парам о поддержке при рождении детей
Пензенцы превратили измученную одинокую кошечку в пушистое облачко
Пензенцы поддержали музыкальный челлендж губернатора по исполнению военных песен
Неверкинскому лихачу пришлось расплатиться за скорость
В Пензе подвели итоги работы областного арбитражного суда
Абоненты Tele2 чаще всего ищут любовь в Tinder

Сергей Анисимов: Спутник подходит моему ритму жизни (видео)

14 февраля в 17:01 60 просмотров

А почему вы Спутник? Этот вопрос сотрудники «Термодома» задают тем, кто живет в микрорайоне, который строит компания.

Сергей Анисимов организует концерты в Пензенском государственном университете. В его плотном графике сложно найти свободное время. Но когда оно появляется, с удовольствием проводит его дома, в Спутнике. Первый раз он побывал в микрорайоне летом 2015 года.

«Мне сразу показалось, что Спутник — это город для тех, кто хочет жить в быстром ритме. У меня у самого такой образ жизни. Поэтому когда встал вопрос о выборе, куда переехать, я выбрал Спутник. По моему мнению, это город молодых. Здесь все сделано для молодежи: есть прекрасная набережная, где можно заняться спортом или почитать книгу, встретиться с друзьями», — рассказал Сергей.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на penza-sputnik.ru.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...