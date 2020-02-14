Сергей Анисимов: Спутник подходит моему ритму жизни (видео)

А почему вы Спутник? Этот вопрос сотрудники «Термодома» задают тем, кто живет в микрорайоне, который строит компания.

Сергей Анисимов организует концерты в Пензенском государственном университете. В его плотном графике сложно найти свободное время. Но когда оно появляется, с удовольствием проводит его дома, в Спутнике. Первый раз он побывал в микрорайоне летом 2015 года.

«Мне сразу показалось, что Спутник — это город для тех, кто хочет жить в быстром ритме. У меня у самого такой образ жизни. Поэтому когда встал вопрос о выборе, куда переехать, я выбрал Спутник. По моему мнению, это город молодых. Здесь все сделано для молодежи: есть прекрасная набережная, где можно заняться спортом или почитать книгу, встретиться с друзьями», — рассказал Сергей.

Ежегодно тысячи людей переезжают в Город Спутник. У каждого из них есть, что сказать в пользу своего выбора. Проект «Я — Спутник» даст возможность высказаться всем.

Узнать больше о Городе Спутнике, его инфраструктуре и новостях можно на penza-sputnik.ru.