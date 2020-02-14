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В Пензе получила продолжение история со странной управляйкой в Нефтянике

14 февраля в 16:57 64 просмотра

На заседании комиссии Гордумы Пензы депутат Людмила Коломыцева подняла вопрос с прочисткой вентиляции дома в поселке Нефтяник. Там сложилась непростая ситуация.

«Поселок Нефтяник, мы на телеканале «Экспресс» снимали сюжет. Там в январе начали капремонт крыши дома. Подрядчик отправил письмо в управляющую компанию о том, что они должны прочистить вентиляцию. Подрядчик не хочет, он и не обязан. Собственники тоже не хотят делать. В итоге крышу починят, а вентиляция останется нетронутой», — сказала народный избранник.

Она попросила начальника городского УЖКХ Александра Утина взять этот вопрос на контроль. Он ответил, что не знал об этой ситуации и пообещал разобраться.

Также один из депутатов рассказал, что на ул. Пограничной, 42а на доме висит объявление о том, что нужно провести обследование чердачного помещения. Каким образом граждане могут сами это сделать?

«В домах с двускатной кровлей жители захламляют чердаки. Они должны освободить их от вещей. Об этом это объявление. Обследование они не должны проводить», — ответил Утин.

На комиссии также рассмотрели вопросы защищенности социальных объектов, переработки мусора.


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