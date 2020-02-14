В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
В Пензе выписали первую двойню, рожденную после ЭКО в перинатальном центре
Зачем в пензенский клуб счастливых мам ходят папы?
Сергей Анисимов: Спутник подходит моему ритму жизни
В Пензе получила продолжение история со странной управляйкой в Нефтянике
Депутаты предложили уволить Иванкина с поста главы Департамента ЖКХ
В Пензе регоператор не планирует строить мусороперерабатывающий завод
Православные пензенцы отметят Сретение Господне
Иван Белозерцев рассказал молодым парам о поддержке при рождении детей
Пензенцы превратили измученную одинокую кошечку в пушистое облачко
Пензенцы поддержали музыкальный челлендж губернатора по исполнению военных песен

День любви. В Пензе сыграли свадьбу альпак

14 февраля в 17:38 128 просмотров

В пензенском зоопарке 14 февраля состоялось милейшее мероприятие. Сотрудники учреждения устроили свадебную церемонию альпакам.

Пост об этом с фотографиями молодоженов появился в аккаунте зоопарка в Instagram. Сотрудники организовали животным настоящую церемонию с речью регистратора, свадебными нарядами, подарками и, конечно же, гостями.

«Жених Индус проявил себя как настоящий джентльмен — смело повел свою застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где молодожены принимали поздравления гостей и пробовали праздничное угощение. В то время как жених, став официально супругом, уплетал «свадебный букет», дама с удовольствием позировала перед камерой», — говорится в сообщении.

Напомним, в зоопарке скоро станет больше влюбленных пар. Так, работники учреждения намерены приобрести пантеру для ягуара Азара, самку зебры для Мартина и белую медведицу для Умки.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/penza.zoo/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...