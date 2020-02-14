День любви. В Пензе сыграли свадьбу альпак

Пост об этом с фотографиями молодоженов появился в аккаунте зоопарка в Instagram. Сотрудники организовали животным настоящую церемонию с речью регистратора, свадебными нарядами, подарками и, конечно же, гостями.

«Жених Индус проявил себя как настоящий джентльмен — смело повел свою застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где молодожены принимали поздравления гостей и пробовали праздничное угощение. В то время как жених, став официально супругом, уплетал «свадебный букет», дама с удовольствием позировала перед камерой», — говорится в сообщении.

Напомним, в зоопарке скоро станет больше влюбленных пар. Так, работники учреждения намерены приобрести пантеру для ягуара Азара, самку зебры для Мартина и белую медведицу для Умки.