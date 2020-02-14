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В Пензе выписали первую двойню, рожденную после ЭКО в перинатальном центре

14 февраля в 17:55 124 просмотра

14 февраля выписали домой первых малышей, которые родились после процедуры экстракорпорального оплодотворения ЭКО, проведенной в перинатальном центре Пензы.

«Отделению вспомогательных репродуктивных технологий пензенского перинатального центра нет еще года с момента открытия и это наши первые малыши», — сказал главный врач областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Вячеслав Космачев.

Обращаясь к Ирине и Дмитрию, родителям малышей, заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева пожелала новорожденным крепкого здоровья и большого счастья.

В пресс-службе регионального минздрава напомнили, что проведение ЭКО семьям, страдающим бесплодием, проводится за счет средств базовой программы ОМС. Оно является одним из направлений национального проекта «Демография», инициированного президентом.

Всего в 2019 году ЭКО получили 900 супружеских пар Пензенской области, выполненных в 37 специализированных клиниках страны. В перинатальном центре ее стали проводить с апреля 2019 года. За этот период беременность наступила у 16 женщин.

В 2020 году попробовать стать мамами с помощью ЭКО смогут порядка 950 жительниц области.


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