В пензенском литературном музее открыли юбилейный год писателя Куприна

В 2020 году запланирована серия мероприятий в честь 150-летия писателя, уроженца Пензенской области Александра Куприна. Они стартовали в пензенском литературном музее.

13 февраля там состоялся музыкально-литературный вечер «Год с Куприным», были представлен редкие экспонаты, связанные с его жизнью и творчеством.

«Мы даем старт Году Куприна в Пензенской области — вся страна будет отмечать этот знаковый год. Очень большой план мероприятий намечен на этот год, готовятся Пенза и Наровчат. Торжественным финалом станет Купринский литературный праздник, который пройдет в сентябре в городе Пензе и в селе Наровчат”, — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

Также она отметила, что в пензенском драматическом театре впервые на сцене будет поставлен Куприн, не раскрыв тайны, какое именно произведение войдет в репертуар.

На мероприятии присутствовали глава администрации Наровчатского района Алевтина Решетченко, заместитель председателя Наровчатского землячества Юрий Толстоухов, студенты и преподаватели Пензенского колледжа искусств и Педагогического института.

«Очень разносторонним человеком был Куприн, был в постоянном поиске: и в небо поднимался одним из первых, и в скафандре на дно опускался, и на сцене играл, и стихи писал. Мы очень горды тем, что он — наш земляк», — рассказала Алевтина Решетченко.

На сцене звучали отрывки из произведений Куприна, романс по мотивам «Гранатового браслета» в исполнении актера пензенского Театра юного зрителя Вячеслава Капенкина. Посетители услышали речь дочери писателя Ксении Куприной во время открытия музея «Дом Куприна” в Наровчате, записанную в 1981 году.

Куприновед Татьяна Кайманова выступила с монологом о писателе, в котором рассказала о том, кто не любит Куприна: воры, взяточники, нечестные и алчные люди.

«Мы увидели уникальные вещи, связанные с Куприным, например, его паспорт, с которым он 17 лет жил за границей. Из прочитанных произведений сильное впечатление на меня произвел «Гранатовый браслет». Его невозможно забыть, прочитав однажды», — делится впечатлениями студентка историко-филологического факультета Юлия Васинькина.

Купринский литературный праздник в Наровчате состоится 7 сентября в честь дня рождения писателя.

ФОТОРЕПОРТАЖ с мероприятия — ниже.

Роман Галеев