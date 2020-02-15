В Пензе прошел литературно-музыкальный вечер «Год с Куприным»
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Игрок «Что? Где? Когда?» М. Скипский рассказал об особенностях тренировки интеллекта детей
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Губернатор поделился историей Героя Сурского края Василия Глазунова
Пензенцев приглашают на конкурс стрит-арта в честь Дня Победы
Губернатор рассказал о погибшем в бою герое из Сурского края
Журналисты предложили пополнить библиотеки книгами о Великой Отечественной войне
Герои Победы: Еманов Алексей Иванович
В пензенском музее молодежи открылась выставка «Герои Отечества»
Пенза готовит документы для получения возможности стать «Городом трудовой доблести»
Валерий Лидин: Мы должны доносить до людей правду о войне
Пензенцам рассказали о герое Анатолии Краснове
Герои Победы: Елисеев Андрей Яковлевич

Герои Победы: Кузенов Иван Петрович

15 февраля в 05:26 144 просмотра

Телеканал «Экспресс» продолжает рассказывать о пензенцах — Героях Советского Союза. «Сталинские соколы» — так называли в годы войны летчиков, защищавших небо Родины от врага. Сегодня в рубрике — рассказ о пилоте-истребителе Кузенове Иване Петровиче.

Он родился 13 марта 1922 года в селе Царевщина Мокшанского района Пензенской области в семье крестьянина. В Красной Армии — с 1940-го. Окончил Сталинградскую военно-авиационную школу пилотов в 1941-м. Сражался на Юго-Западном, Калининском, Северо-Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. В одном из воздушных боев на Курской дуге Иван Кузенов направил горящий самолет на вражеский истребитель. Тот, пытаясь уйти от таранного удара переворотом, врезался в землю. Отважный летчик приземлился на парашюте.

К осени 1943-го произвел около 70 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника. За эти подвиги ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...