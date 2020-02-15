Герои Победы: Кузенов Иван Петрович

Телеканал « Экспресс » продолжает рассказывать о пензенцах — Героях Советского Союза. «Сталинские соколы» — так называли в годы войны летчиков, защищавших небо Родины от врага. Сегодня в рубрике — рассказ о пилоте-истребителе Кузенове Иване Петровиче.

Он родился 13 марта 1922 года в селе Царевщина Мокшанского района Пензенской области в семье крестьянина. В Красной Армии — с 1940-го. Окончил Сталинградскую военно-авиационную школу пилотов в 1941-м. Сражался на Юго-Западном, Калининском, Северо-Западном, Брянском и 1-м Украинском фронтах. В одном из воздушных боев на Курской дуге Иван Кузенов направил горящий самолет на вражеский истребитель. Тот, пытаясь уйти от таранного удара переворотом, врезался в землю. Отважный летчик приземлился на парашюте.

К осени 1943-го произвел около 70 боевых вылетов, сбил 11 самолетов противника. За эти подвиги ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.